O Stanisławie Barańczaku

W "Gazecie Wyborczej" 27-28 XII Adam Michnik (CZYTAJ), Adam Zagajewski (CZYTAJ) i Krystyna Krynicka (CZYTAJ) żegnają Stanisława Barańczaka.

28 XII w programie II Polskiego Radia w audycji Doroty Gacek odtworzone zostały wypowiedzi i wiersze Stanisława Barańczaka a wspominała go m.in. Barbara Toruńczyk. 29 XII w radio RDC o Stanisławie Barańczaku opowiadała Barbara Toruńczyk (SŁUCHAJ) 30 XII w programie III Polskiego Radia wspominali go Barbara Toruńczyk i Adam Zagajewski (SŁUCHAJ). Zapraszamy też do wysłuchania jej wspomnień o Stanisławie Barańczaku w audycji TOK FM z 26 XII.







Stanisław Barańczak i Barbara Toruńczyk (USA)













